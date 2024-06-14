Пассажиров настиг ураган в аэропорту российского региона

Летевших в Нижневартовск пассажиров настиг ураган в аэропорту Дагестана

Пассажиров летевшего в Нижневартовск самолета настиг ураган в аэропорту Дагестана. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, отравления до места назначения из охваченного стихией российского региона люди ждали на борту воздушного судна по меньшей мере полтора часа.

Наблюдать за опасным природным явлением им пришлось через иллюминаторы. Отмечается, что пассажиры отнеслись к задержке с пониманием.

Ранее пилоты российской авиакомпании применили огнетушитель в салоне самолета. Непредвиденная ситуация произошла в летевшем из Саратова в Сочи Boeing 737 в среду, 12 июня. В этот момент на борту лайнера находились 173 пассажира.

