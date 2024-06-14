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16:36, 14 июня 2024Экономика

Москвич нашел необычный способ занять парковочное место

Житель Медведкова занял парковочное место с помощью палки и корзины для белья

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Житель столичного района Медведково нашел нестандартный способ занять парковочное место с помощью палки, доски и корзины для белья. Внимание на ситуацию на севере Москвы обратил Telegram-канал «Москва 125».

На фотографии, сделанной местным жителем, можно увидеть конструкцию, установленную прямо на дорожной полосе и состоящую из длинной палки, доски и корзины для грязного белья голубого оттенка. При этом палка и доска не только подпирают корзину, но и препятствуют въезду на импровизированный участок для стоянки другого транспортного средства. «Как забронировать парковочное место: изящное решение из Медведково», — подписал публикацию автор.

Ранее житель подмосковных Мытищ «забронировал» парковочное место с помощью старого дивана.

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      Полина Кислицына
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