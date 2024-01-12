Россиянин нашел необычный способ занять парковочное место

Житель Мытищ занял парковочное место с помощью дивана

Житель подмосковных Мытищ нашел нестандартный способ занять парковочное место с помощью дивана. Внимание на это обратил Telegram-канал «Это Москва».

Необычный способ решить проблему с поиском места для стоянки придумал один из жильцов дома, расположенного по улице Борисовка, 16. На записи, сделанной местной жительницей, можно увидеть, как на свободном пространстве между автомобилями стоит диван горчичного оттенка. «Как у нас оригинально занимают парковочное место! Удобненько, приехал — место занято», — прокомментировала увиденное она. Автор публикации в шутку предложил установить к дивану телевизор и посадить охранника, который будет сторожить место для стоянки.

Ранее житель Москвы нашел необычный способ уберечь свой автомобиль от глыб льда и обложил его со всех сторон старыми матрасами.