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16:47, 14 июня 2024Экономика

Москвичам пообещали выходные без ливней

Синоптик Ильин: в выходные в Москве не будет ливней, но пройдут небольшие дожди
СюжетЛивень в Москве

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

В выходные, 15 и 16 июня, в Москве не ожидается ливней, но могут пройти кратковременные дожди. Такую погоду пообещал жителям столицы синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в беседе с News.ru.

«В Москве в субботу и воскресенье при переменной облачности погода обойдется без существенных осадков, но 16 июня по области пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура в субботу ожидается 24–26 градусов тепла, по области — 21–26 градусов тепла», — рассказал метеоролог.

Ночью 16 июня в Подмосковье будет от плюс 12 до плюс 17 градусов, а в столице — около плюс 16 градусов, добавил Ильин. По его словам, ветер ожидается северный с переходом на восточный, его скорость достигнет 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 747 миллиметров ртутного столба, уточнил специалист. 16 июня жителям столицы и Московской области стоит подготовиться к кратковременным дождям, местами с грозами.

«В воскресенье при переменной облачности температура в Москве ночью около 17–19 градусов тепла, по области — от 14 до 19 градусов. Днем в Москве столбики термометров поднимутся до 25–27 градусов. По области — 22–27 градусов. Ветер повернет на восточное направление и будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду днем и 3–8 метров в секунду — ночью», — заключил синоптик.

Ранее синоптики спрогнозировали, что 14 июня в Москве могут пройти кратковременные дожди с грозами и порывами ветра до 14 метров в секунду.

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      Нина Ташевская
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