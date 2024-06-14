Москвичам снова предсказали грозу

Синоптики предсказали кратковременные дожди с грозами в столице 14 июня

В Москве в пятницу, 14 июня, могут пройти кратковременные дожди с грозами и порывами ветра до 14 метров в секунду. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Москве со ссылкой на синоптиков столичного Метеобюро.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями москвичей призвали снизить скорость движения, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Рекомендуется избегать внезапных маневров, парковать автомобили вдали от деревьев, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее синоптики центра погоды «Фобос» предсказали, что в пятницу, 14 июня, мощные дожди покинули московский регион. Согласно прогнозам, небо столицы и области прояснится, а небольшие осадки продут только в северной части региона. При этом температура воздуха окажется на уровне 21-23 градусов тепла в Москве и на уровне 19-24 градусов тепла в Подмосковье.