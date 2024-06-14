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09:57, 14 июня 2024Экономика

Дожди покинули Москву

«Фобос»: дожди покинули московский регион
СюжетЛивень в Москве

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В пятницу, 14 июня, мощные дожди покинули московский регион. Об этом сообщили специалисты центра погоды «Фобос».

Согласно прогнозам, небо столицы и области прояснится, а небольшие осадки продут только в северной части региона. При этом температура воздуха окажется на уровне 21-23 градусов тепла в Москве и на уровне 19-24 градусов тепла в Подмосковье. Также ожидается северо-западный ветер скоростью 4–9 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что 13 июня за шесть часов в Москве выпало более месячной нормы осадков. Из-за сильного ливня часть столичных дорог перекрыли для автомобильного движения, а на открытом участке Филевской линии метрополитена между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» останавливали движение поездов из-за воды, которая добралась до рельсов.

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      Александра Качан
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