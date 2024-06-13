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15:27, 13 июня 2024Экономика

В Москве восстановили движение метро после ливня

В столице восстановили движение поездов на Филевской линии
СюжетЛивень в Москве

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве на открытом участке Филевской линии между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» восстановили движение поездов, которое было остановлено из-за ливня. Об этом говорится в Telegram-канале столичного Дептранса.

Движение было остановлено из-за интенсивного ливня для обеспечения безопасности. На опубликованных кадрах было видно, что вода на открытом участке поднялась настолько высоко, что достает до рельс.

Ранее в сети появились кадры с жителем столицы, который решил поплыть кролем по затопленной ливнями улице. Также стало известно, что интенсивные осадки привели к затоплению автобуса в Дмитровском районе столицы.

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      Мария Черкасова
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