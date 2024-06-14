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07:54, 14 июня 2024Экономика

В Москве выпало более месячной нормы осадков за день

Синоптик Позднякова: за 6 часов в столице выпало более месячной нормы осадков

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В Москве в четверг, 13 июня, за шесть часов выпало более месячной нормы осадков. Об этом у себя в Telegram-канале рассказала ведущий специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Распределение количества осадков по территории города оказалось неравномерным. Так, «вы могли, не открывая зонт, сесть в метро на станции "Тульская" и, проехав всего лишь около 30 минут, выйти на станции "Селигерская" и тут же промокнуть до нитки», объяснила синоптик. Она добавила, в осадки такой интенсивности лучше всего переждать, потому что от них не спасет зонт. Наиболее интенсивный дождь обычно длится 20-40 минут, уточнила Позднякова.

Ранее в столице из-за сильного ливня для автомобильного движения перекрыли часть дорог. На открытом участке Филевской линии метрополитена между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» останавливали движение поездов из-за воды, которая добралась до рельсов. Сообщалось также о москвичах, которые решили поплыть по образовавшимся лужам.

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      Мария Черкасова
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