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12:38, 14 июня 2024Экономика

Москвичей напугали комарами

Синоптик Позднякова предсказала появление в Москве комаров из-за непогоды

Фото: Globallookpress.com

В ближайшие выходные, 15 и 16 июня, ожидается первая волна увеличения численности комаров в столице. Об этом у себя в Telegram-канале рассказала ведущий специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Вторая волна роста популяции насекомых ожидается через 7-10 дней, уточнила синоптик. «Вы забыли про комаров? Не стоит. Особенно после 20 июня», — написала она.

По словам специалиста, до конца июня ожидается еще минимум два периода дождливой погоды, а текущий месяц войдет в историю как теплый и очень влажный. Суммарное количество осадков, выпавших за месяц, может превысить норму почти в три раза.

При этом традиционно пиком сезона комаров является начало лета. В этом году насекомых пока не так много из-за холодного и сухого мая. В таких условиях они не могут активно размножаться.

Ранее синоптики центра погоды «Фобос» сообщили, что в пятницу, 14 июня, мощные дожди покинули Московский регион. В этот день небо столицы и области прояснится, а небольшие осадки пройдут только в северной части региона. В свою очередь МЧС города предупредило москвичей о возможных кратковременных дождях с порывистым ветром до 14 метров в секунду.

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      Мария Черкасова
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