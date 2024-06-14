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16:12, 14 июня 2024Экономика

Москвичи массово столкнулись с проблемами при продаже квартир

70 процентов продавцов столкнулись с проблемами в сделках с жильем в Москве

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Продавцы квартир в Москве массово столкнулись с проблемами в сделках с жильем. Причиной стал резко упавший интерес к столичной недвижимости, выяснили аналитики компании «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, на проблемы с реализацией квартир пожаловалась почти треть продавцов (70 процентов). При этом за первые пять месяцев 2024 года число сделок упало на 30 процентов. Аналитики объясняют такую динамику сильным снижением спроса из-за ипотеки, которая стала недоступной для большинства потенциальных покупателей.

На фоне низкого интереса к жилью число одновременно находящихся в продаже квартир продолжает расти. Так, в Старой Москве экспозиция выросла на 8 процентов за год (до 94,8 тысячи объектов), а в Новой Москве — на 1,2 процента (до 8600 объектов).

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Однако, несмотря на маленький спрос, цены на жилье в столице продолжают расти. С мая 2023 года по май 2024-го средняя стоимость квадратного метра в Старой Москве выросла на 3 процента и достигла 283,2 тысячи рублей, а в Новой Москве — на 2 процента, до 206,6 тысячи рублей.

«В перспективе неизбежно снижение цен, но оно будет плавным, примерно на 1 процент в месяц — это то, к чему психологически готовы продавцы», — пояснил директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома. Пока что владельцы жилья просто снимают с продажи объекты, которым не удалось оперативно найти новых хозяев.

Ранее стали известны российские мегаполисы, где жилье подорожало сильнее, чем в Москве. Лидерами по росту цен оказались Челябинск и Казань — средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в этих городах увеличилась на 21,8 процента за год, до 89,5 тысячи и 169,5 тысячи рублей соответственно.

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      Нина Ташевская
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