Названы обогнавшие Москву по подорожанию жилья российские мегаполисы

РБК: Челябинск и еще 8 городов обогнали Москву по росту цен на вторичное жилье

Челябинск, Казань и еще семь российских городов-миллионников обогнали Москву по росту цен на вторичное жилье. Мегаполисы с подорожавшими готовыми квартирами назвали специалисты сервиса оценки недвижимости SRG в своем исследовании, передает РБК.

Первое место по росту цен на «вторичку» поделили Челябинск и Казань — средняя цена квадратного метра выросла на 21,8 процента за год, до 89,5 тысячи и 169,5 тысячи рублей соответственно. Второе место занял Ростов-на-Дону — там жилье подорожало на 20 процентов, до 122,1 тысячи рублей за «квадрат». Тройку лидеров замыкает Омск с ростом цен на 18,1 процента, до 104,8 тысячи рублей за «квадрат».

Четвертую строчку поделили Воронеж и Нижний Новгород (плюс 16 процентов, до 99,3 тысячи и 135,6 тысячи рублей соответственно), а пятое место занял Красноярск (плюс 15,9 процента, до 118,7 тысячи рублей). Ниже расположились Волгоград (плюс 14,9 процента, до 95,4 тысячи рублей) и Самара (плюс 14,4 процента, до 113,9 тысячи рублей). В Москве же вторичные квартиры за год подорожали на 12 процентов, до 323,3 тысячи рублей за «квадрат».

Меньше всего цены на готовое жилье выросли в Санкт-Петербурге — на 4,7 процента, до 208,6 тысячи рублей. Отрицательную динамику стоимости аналитики не зафиксировали ни в одном из российских мегаполисов.

Ранее эксперты спрогнозировали, что вторичное жилье в России начнет постепенно дешеветь. При этом специалисты допускают всплеск цен после закрытия массовой льготной ипотеки на новостройки под восемь процентов.