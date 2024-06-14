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13:53, 14 июня 2024Из жизни

Мужчина ел сырой фарш в метро и попытался угостить им пассажира рядом

Фото: r/Weird / eddit.com

В лондонском метро мужчина перекусил сырым фаршем и предложил его незнакомцу, сидящему рядом. Этой историей поделилась в Reddit один из пассажирок того же вагона.

Автор поста написала, что ехала в метро с друзьями, когда мужчина напротив неожиданно закинул ногу на сидение, достал из своих многочисленных пакетов сырой говяжий фарш и принялся его есть.

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Через какое-то время «мясоед» завязал разговор с мужчиной в костюме, который сидел рядом. Он несколько раз пытался угостить его и убеждал, что все должны есть сырой фарш. Мужчина в костюме от подарка отказался.

Ранее сообщалось, что чемпиона по поеданию хот-догов отстранили от конкурса в Нью-Йорке из-за спонсора. Им оказалась конкурирующая с организаторами фирма, производящая растительное мясо.

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      Юлия Юткина
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