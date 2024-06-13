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07:21, 13 июня 2024Из жизни

Чемпиона по поеданию хот-догов отстранили от конкурса из-за спонсора

Чемпиона по поеданию хот-догов отстранили от конкурса в Нью-Йорке из-за спонсора

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Лидера Главной лиги едоков (MLE) Джоуи Честната отстранили от традиционного турнира по поеданию хот-догов сети Nathan's Famous в Нью-Йорке. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Причиной такого решения стало партнерство мужчины с фирмой, производящей растительное мясо. Сам 40-летний чемпион из Калифорнии по прозвищу «Челюсти» признался, что был потрясен решением об исключении из турнира, в котором он принимал участие 19 лет. Он также отметил, что готовился к соревнованиям, чтобы защитить свой титул.

В свою очередь, в MLE заявили, что были опустошены решением Честната «представлять конкурирующий бренд, который продает хот-доги на растительной основе». В то же время лига отметила, что Честнат еще имеет возможность выступить, если откажется от нового спонсора.

В прошлом году Джоуи Честнат съел 62 хот-дога за 10 минут и победил в конкурсе в 16-й раз. При этом американцу не удалось побить собственный рекорд, установленный годом раньше: в тот раз он съел 76 хот-догов. Впервые он одержал победу еще в 2007 году.

Конкурс по поеданию хот-догов на скорость Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest проходит в Нью-Йорке в День независимости США каждый год. Первое соревнование прошло в 1916 году, когда ирландец Джим Маллен на спор съел 13 сосисок за 12 минут. Конкурс не проводился только в годы Второй мировой войны.

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      Ксения Назарова
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