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13:29, 14 июня 2024Силовые структуры

ГУ МВД по Москве раскрыло количество выдворенных из России за четыре месяца иностранцев

ГУ МВД по Москве: за 4 месяца из РФ было выдворено более двух тысяч иностранцев

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Более 2000 мигрантов были выдворены за пределы России с территории Москвы за последние четыре месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

По данным полиции, всего за нарушение миграционного законодательства в Москве за четыре месяца 2024 года к ответственности привлекли 10 тысяч иностранцев. Из них 8000 нарушили режим пребывания, а более 2000 — незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории РФ.

«Органами дознания возбуждено 990 уголовных дел за организацию незаконной миграции», — сообщили в главке. По решениям суда 2000 мигрантов были выдворены за пределы страны, а еще 350 – посещены в центр временного содержания иностранных граждан. Кроме того, было составлено более 2000 административных протоколов, штрафы по которым составили почти 100 миллионов рублей.

Ранее жителя Мелитополя, собиравшего сведения о российских военных в пользу Украины, выдворили за пределы Российской Федерации. Ему также запретили въезжать в страну в течение ближайших 20 лет.

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      Олеся Мицкевич
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