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09:46, 14 июня 2024Бывший СССР

На Украине допустили ухудшение ситуации с электроэнергией

На Украине ситуация со светом может ухудшиться из-за ремонта пяти энергоблоков

Фото: Lisi Niesner / Reuters

На Украине выведут в ремонт пять атомных энергоблоков через неделю. Об этом сообщил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что это может значительно ухудшить ситуацию со светом на Украине. «Мы имеем девять атомных энергоблоков. До этого в ремонте были два энергоблока, у нас осталось вывести в ремонт шесть энергоблоков, один уже выводится, и через неделю будут выводиться последние пять энергоблоков», — сказал он.

Игнатьев уточнил, что в 2023 году такой же массовый ремонт частично компенсировался солнечной генерацией. Однако сейчас она снизилась на 20 процентов из-за пасмурной погоды, добавил он.

Ранее украинское энергетическое агентство «Энергоатом» сообщило, что в стране вырастет дефицит генерации в энергосистеме из-за ремонта крупного энергоблока атомной электростанции. По данным организации, в ремонт выведен блок на тысячу мегаватт.

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