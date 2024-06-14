El Periodico: на Украине ликвидирован военный из Испании

Бывший кадровый военный из Испании был ликвидирован российскими военными на Украине, он проходил службу в Иностранном легионе украинских Вооруженных сил (ВСУ). Об этом сообщает газета El Periodico.

«Испанский солдат погиб в бою, сражаясь на стороне украинской армии против российских войск», — говорится в публикации. По их информации, он взял отпуск на три месяца и уехал на Украину и подписал с ВСУ контракт. Эта информация стала поводом для расследования Национальной гвардии Испании, которая проведет проверку по данному факту.

12 июня Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы Вооруженных сил Украины, а также по базам иностранных наемников. Удар был нанесен оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).