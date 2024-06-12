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13:59, 12 июня 2024Россия

ВС России нанесли массированный удар по стоянкам самолетов ВСУ и наемникам

Минобороны России рассказало об удару по стоянкам самолетов ВСУ и наемникам
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по базам иностранных наемников сообщило Министерство обороны в среду, 12 июня.

Как сообщает Минобороны, удар был нанесен оружием большой дальности и беспилотными летательными аппапатами (БПЛА) по стоянке самолетов и инфраструктуре базы ВСУ.

Помимо этого оборонное ведомство заявило о поражении пункта дислокации иностранных наемников и складов боеприпасов и взрывчатых веществ.

Ранее стало известно, что армия России ударила по пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и территориальной обороны в Харьковской области.

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      Валентин Карант
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