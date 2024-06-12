ВС России нанесли массированный удар по стоянкам самолетов ВСУ и наемникам

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по базам иностранных наемников сообщило Министерство обороны в среду, 12 июня.
Как сообщает Минобороны, удар был нанесен оружием большой дальности и беспилотными летательными аппапатами (БПЛА) по стоянке самолетов и инфраструктуре базы ВСУ.
Помимо этого оборонное ведомство заявило о поражении пункта дислокации иностранных наемников и складов боеприпасов и взрывчатых веществ.
Ранее стало известно, что армия России ударила по пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и территориальной обороны в Харьковской области.