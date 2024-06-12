Россия нанесла удар по пяти бригадам ВСУ и теробороны в Харьковской области

МО: группировка «Север» ударила по пяти бригадам ВСУ в Харьковской области

Армия России ударила по пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и территориальной обороны в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Удары нанесли подразделения группировки войск «Север» — они, в частности, поразили украинских военных в районах Нескучного, Липцов, Тихого, Избицкого, Жовтневого, Волчанска и Старицы в Харьковской области.

Помимо этого, подразделения в этой зоне боевых действий продолжили продвижение в глубину обороны Украины. Также удалось отразить шесть контратак штурмовых групп национальной гвардии ВСУ.

Днем ранее, 11 июня, Россия взяла под контроль населенный пункт Тимовка в Харьковской области и Артемовку в Луганской народной республике (ЛНР). Села перешли под контроль силами группировки войск «Запад».

В начале мая ВС России начали наступление в Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания в санитарной зоны, которая позволит обезопасить от обстрелов российское приграничье. Минобороны тем временем ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий. В частности, ведомство в мае заявляло о контроле над Ивановкой и Берестовым, в июне — над Тимковкой.