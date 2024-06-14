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17:58, 14 июня 2024Мир

На Западе раскрыли наиболее вероятное время для переговоров России и Украины

Economist: переговоры России и Украины могут состояться в конце 2024 года
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Alina Smutko / Reuters

Конец 2024 года назвали наиболее вероятным временем для переговоров России и Украины. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на западного дипломата, пожелавшего сохранить свою анонимность.

По словам источника, существует несколько факторов, которые будут определять время и условия любого прекращения огня на Украине.

«Для начала это будет зависеть от поля боя: если Украина сможет удержать свои позиции после нынешнего летнего наступления России, она окажется в более сильной переговорной позиции», — говорится в материале.

Кроме того, источник уточняет, что дата переговоров также зависит от результатов президентских выборов в США в ноябре 2024 года. «Таким образом, конец этого года является самой ранней обозримой датой начала переговоров, а возможно, и гораздо позже», — заключил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин назвал два условия прекращения огня на Украине. Во-первых, Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также Киев должен отказаться от членства в Североатлантическом альянсе.

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      Виктория Кондратьева
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