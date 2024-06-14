На Западе раскрыли обеспокоивший Киев пункт договора с США

NYT: Киев беспокоит пункт соглашения с США об одностороннем расторжении

Западная газета The New York Times (NYT) раскрыла, какой пункт в соглашении с США беспокоит Киев. По ее данным, украинская сторона опасается положения о возможности расторжения договора в одностороннем порядке.

По мнению журналистов, проблемой для президента Владимира Зеленского является то, что нынешний саммит G7 может стать последним для американского лидера Джо Байдена.

«А в подписанном ими соглашении о безопасности есть такой пункт мелким шрифтом: "Любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам, которое вступит в силу через 6 месяцев"», — отмечается в материале.

Издание уточнило, что подобной лазейкой воспользовался экс-президент США Дональд Трамп в ядерном соглашении с Ираном, он отказался от него в одностороннем порядке в 2018 году.

Газета напомнила, что бывший глава Белого дома отрицательно относится к поддержке Украины и обещает закончить конфликт за сутки в случае его переизбрания. В публикации говорится, что политик, заняв президентское кресло, может согласиться на условие президента России Владимира Путина об оставлении за Москвой новых регионов.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что соглашение США и Украины по безопасности, которое планируется подписать на саммите «Большой семерки» (G7), не будет включать в себя конкретных положений о финансовой помощи Киеву.

При этом сообщается, что пакт будет носить характер «исполнительного соглашения», что делает возможным его отмену в случае гипотетической победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре этого года.

