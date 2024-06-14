Myśl Polska: ВСУ продолжают отступать, несмотря на огромные поставки США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают отступать со своих позиций, несмотря на военную поддержку США. О причинах провала украинской армии, который наблюдается вопреки помощи Вашингтона, порассуждал обозреватель Кшиштоф Подгурский в материале для западного издания Myśl Polska.

«К моему большому удивлению, огромные поставки военной помощи со стороны Соединенных Штатов, которые за последний месяц уже поступили в подразделения армии Украины, существенно не повлияли на ситуацию на фронте», — высказался Подгурский. Он отметил, что ВСУ продолжают отступать, в то время как Российская армия открывает новые участки активного фронта.

Аналитик считает, что стратегия небольших тактических ударов Вооруженных сил России приведет к тому, что ослабленные украинские военные оставят новые оборонительные рубежи.

Ранее аналитик Артин Дерcимонян связал снятие запрета США на поставки оружия «Азову» (запрещенная в России террористическая организация) с отчаянным положением ВСУ на фронте. Обозреватель отметил, что никакие меры США еще не помогли украинской армии изменить ситуацию.