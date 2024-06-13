RS: снятие запрета США на поставки оружия «Азову» связано с отчаянным положением ВСУ

Аналитик Артин Дерcимонян связал снятие запрета США на поставки оружия «Азову» (запрещенная в России террористическая организация) с отчаянным положением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. На эту тему он порассуждал в материале для западного журнала Responsible Statecraft (RS).

По мнению Дерcимоняна, разрешение поставлять вооружение «Азову» сигнализирует о том, что ситуация в зоне конфликта стала настолько острой, что сейчас отменяется даже запрет на деятельность «подразделения, связанного с нарушениями прав человека и неонацизмом».

Обозреватель отметил, что никакие меры США еще не помогли украинской армии изменить ситуацию на фронте. По словам эксперта, если украинские власти захотят достичь с Москвой мирных договоренностей, они могут столкнуться с сопротивлением «Азова» и других подобных группировок.

11 июня The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент сообщил, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов». Теперь «Азов» будет иметь доступ к американскому оружию, как и любое другое подразделение ВСУ, поскольку бригада, как утверждается, прошла проверку Госдепа, не обнаружившего «никаких доказательств» нарушений.