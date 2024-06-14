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20:12, 14 июня 2024Из жизни

Найденного на пляже кита призвали взорвать динамитом

В США сотни людей призвали взорвать тушу кита, найденную на пляже

Фото: John Weldon for the Northern Oregon / Reuters

Сотни людей подписали петицию с требованием взорвать тушу кита, которую в конце мая нашли на побережье штата Орегон, США. Об этом пишет издание Daily Star.

Местные власти призвали не ходить на пляж, где лежит десятиметровый горбатый кит. Одна из причин — снежные зуйки. Эти птицы водятся недалеко от места, где лежит туша, поэтому зеваки могут случайно растоптать их гнезда. Власти также предупредили, что кит ужасно выглядит и распространяет зловоние.

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В 1970 году в Орегоне уже сталкивались с похожей проблемой. Тогда на берегу нашли 14-метрового кашалота. Чтобы избавиться от гниющей туши, ее решили взорвать с помощью динамита. Идея оказалась неудачной: взрыв раскидал ошметки на сотни метров вокруг, большая часть туши осталась на месте, а зловоние даже усилилось. Теперь выброшенные на берег туши либо сжигают, либо закапывают, но чаще оставляют на съедение другим животным.

Тем не менее среди местных жителей стали распространяться слухи, что нового кита все же взорвут. Власти опровергли эту информацию, после чего на платформе Change.org появилась петиция, призывающая убрать тушу с побережья Орегона с помощью контролируемого взрыва. Создатель петиции отметил, что это не только решит проблему, но и станет развлекательным зрелищем. К 14 июня ее подписали уже 646 человек.

Ранее сообщалось, что на пляже в США нашли череп морского млекопитающего весом 40 тонн. Выяснилось, что находка представляет собой кость горбатого кита.

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      Юлия Юткина
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