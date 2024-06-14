Назван секрет успеха Ольги Бузовой

Продюсер Дзюник заявил, что Бузова успешна из-за целеустремленности и трудолюбия

Российский медиаменеджер и экс-продюсер группы «Тату» Леонид Дзюник раскрыл секрет успеха певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Его цитирует «Пятый канал».

По мнению Дзюника, артистка смогла добиться карьерных высот благодаря целеустремленности и трудолюбию. «Ставят такое клеймо, называют человека "дураком". Ты посмотри сначала, чего она добилась», — сказал он.

Продюсер также отметил, что Бузова «берет» публику своей непосредственностью. «Вот ее пригласили сыграть в спектакле — она пошла и худо-бедно, но сделала», — заключил медиаменеджер.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова подняла цены на выступления. Гонорар певицы вырос на миллион рублей по сравнению с декабрем 2023 года, тогда стоимость выступления артистки составляла 3,5 миллиона рублей, на сегодняшний день — 4,5 миллиона рублей.