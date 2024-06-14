Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:06, 14 июня 2024Культура

Назван секрет успеха Ольги Бузовой

Продюсер Дзюник заявил, что Бузова успешна из-за целеустремленности и трудолюбия

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский медиаменеджер и экс-продюсер группы «Тату» Леонид Дзюник раскрыл секрет успеха певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Его цитирует «Пятый канал».

По мнению Дзюника, артистка смогла добиться карьерных высот благодаря целеустремленности и трудолюбию. «Ставят такое клеймо, называют человека "дураком". Ты посмотри сначала, чего она добилась», — сказал он.

Продюсер также отметил, что Бузова «берет» публику своей непосредственностью. «Вот ее пригласили сыграть в спектакле — она пошла и худо-бедно, но сделала», — заключил медиаменеджер.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова подняла цены на выступления. Гонорар певицы вырос на миллион рублей по сравнению с декабрем 2023 года, тогда стоимость выступления артистки составляла 3,5 миллиона рублей, на сегодняшний день — 4,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по военному объекту в районе аэропорта Киева. В украинской столице прогремели взрывы

      Путин призвал строить коллективную безопасность в Евразии без внешних сил

      Врач назвал простой способ восстановить силы посреди дня

      Минивэн сбил девять пешеходов на тротуаре в российском городе

      Суд ужесточил наказание двоим избившим мать и дочь в Екатеринбурге хулиганам

      Названа стоимость восстановления популярного кроссовера из Китая после аварии

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Лавров заявил о конкретном выполнении тезисов Путина

      Россиянам разъяснили ситуацию с ошибками в загранпаспортах

      Стало известно об ударах по объектам ВСУ в Хмельницкой области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше