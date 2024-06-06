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12:11, 6 июня 2024Культура

Бузова подняла цены на выступления

Гонорар Ольги Бузовой вырос на миллион рублей по сравнению с прошлым годом

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова подняла цены на выступления. На это обратило внимание издание Baza в Telegram-канале.

Гонорар певицы вырос на миллион рублей по сравнению с декабрем 2023 года, тогда стоимость выступления артистки составляла 3,5 миллиона рублей, на сегодняшний день — 4,5 миллиона рублей. При этом канал отмечает, что это не связано со скандалом вокруг наряда певицы во время выступления в Уфе в День защиты детей.

Также предполагается, что цена за концерт Бузовой поднимется к следующим новогодним праздникам и будет составлять 6 миллионов рублей за выступление в течение 40-50 минут.

Бузова выступила в Уфе с концертом в субботу, 1 июня. На исполнительнице было надето кожаное боди черного цвета, оформленное полупрозрачной вставкой на животе и глубоким декольте, которое пользователи соцсетей сравнили с костюмом в стиле БДСМ. Позже артистка принесла извинения за свой образ и призвала «не искать зло там, где его нет». Она также напомнила, что на посещение мероприятия было установлено возрастное ограничение.

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