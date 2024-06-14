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10:42, 14 июня 2024Россия

Назван уровень доверия россиян Путину

ВЦИОМ: уровень доверия Путину вырос и составил 81,4 процента

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину за минувшую неделю вырос и составил 81,4 процента. Это следует из материала, опубликованного на портале Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Неделей ранее о доверии Путину заявляли 80,9 процента опрошенных.

Отдельно в исследовании говорится о том, что уровень поддержки деятельности правительства снизился на 0,4 процентных пункта, а его председателя — Михаила Мишустина — на 0,7 процентных пункта.

Опрос проводился по телефону, в нем приняли участие более 11 тысяч россиян.

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      Марк Леонов
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