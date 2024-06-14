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15:36, 14 июня 2024Путешествия

Названы страны с самыми дорогими визами для россиян

Республика Конго возглавила список стран с самыми дорогими визами для россиян

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Республика Конго возглавила список стран с самыми дорогими визами для россиян. Другие государства с высокими консульскими сборами для отечественных путешественников назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, за визу в эту страну Африки придется заплатить 280 долларов (около 24,9 тысячи рублей). Немного дешевле — 200 долларов (около 17,6 тысячи рублей) — будет стоить виза в Экваториальную Гвинею. 150 долларов (примерно 13,2 тысячи рублей) составляет консульский сбор за оформление визы в Республику Чад, Камерун и Королевство Лесото.

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В рейтинге стран с самыми дорогими визами для россиян также оказались США: сбор за популярный вид визы туда составляет 185 долларов (около 16,3 тысячи рублей) — это в два раза дороже шенгенской визы.

Кроме того, в список вошли Великобритания и Австралия. Оформление британской визы обойдется от 152 долларов (примерно от 13,4 тысячи рублей), а австралийской — в 190 австралийских долларов (около 11,1 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в 2023 году чаще всего россиянам в визе отказывали Мальта, ФРГ, Эстония, Швеция и Австрия. Согласно статистике Еврокомиссии, соотечественники подали 520 тысяч заявлений на получение шенгенских виз, при этом общая доля отказов составила 10,6 процента.

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      Марина Черняк
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