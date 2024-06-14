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23:53, 14 июня 2024Мир

Небензя назвал саммит мира в Швейцарии «сходкой» и «междусобойчиком»

Небензя призвал не верить словам организаторов сходки в Швейцарии по Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Саммит по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии является «сходкой» и «междусобойчиком», заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Его слова приводит РИА Новости.

«Не верьте лукавым зазываниям организаторов "сходки" в Бюргенштоке, которая является ничем иным как примитивной попыткой выдвинуть России ультиматум, заочно подписав на него всех, кто появится на этом "междусобойчике"», — сказал дипломат, обратившись к коллегам из стран Глобального Юга и ко всем государствам, «руководство которых проводит здравомыслящий курс».

По мнению постпреда, организаторы одной рукой собирают саммиты мира, а другой поставляют все больше оружия Киеву, вместе с этим разрешая удары по территории РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что конференция по Украине в Швейцарии не предполагает обсуждение фундаментальных вопросов, а лишь сведена к демагогии и обвинениям в адрес России. Москву на встречу не пригласили.

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      Сергей Грехов
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