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05:25, 14 июня 2024Мир

Небензя обвинил секретариат ООН в нарушении равноудаленности по Украине

Небензя: секретариат ООН нарушает принцип равноудаленности по Украине

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Секретариат Организации объединенных наций (ООН) нарушает принцип равноудаленности, когда речь заходит о конфликте на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в беседе с РИА Новости.

«Сам факт сближения Буэнос-Айреса с военными спонсорами Украины вызывает у нас глубокое разочарование. Понимаем, что он идет в русле наращивания взаимодействия с НАТО», — заявил Небензя, комментируя грядущее заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященное поставкам оружия Киеву.

Он подчеркнул, что секретариат организации постоянно нарушает принцип равноудаленности, когда дело касается Украины. Дипломат добавил, что правозащитные и гуманитарные учреждения ООН также не отличаются беспристрастностью.

Ранее генеральный секретарь ООН Антонину Гутерриш отказался от участия в мирной конференции по Украине. Он объяснил, что у него запланированы другие мероприятия в те дни, когда будет проходить саммит.

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      Евгений Силаев
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