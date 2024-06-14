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09:51, 14 июня 2024Мир

Небензя оценил западные попытки поиска союзников против России

Небензя: Запад пытается затащить страны глобального Юга на саммит в Швейцарии

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Коллективный Запад пытается затащить на саммит в Швейцарии страны глобального Юга, чтобы записать их в союзники против России и затем предъявить Москве ультиматум в виде мирного плана президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Затеянное Швейцарией мероприятие именуется авторами "мирной конференцией". Это очередная попытка очковтирательства. Запад всеми доступными средствами старается затащить страны Глобального Юга на антироссийскую "сходку"», — прокомментировал высокопоставленный дипломат.

Ранее посол России в Уругвае Андрей Будаев назвал конференцию по Украине бессмысленной. Дипломат подчеркнул, что саммит в Швейцарии не будет иметь никакого практического результата без участия России. Он добавил, что есть и другие «более интересные» инициативы.

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      Виктория Кондратьева
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