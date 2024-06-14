Небензя оценил западные попытки поиска союзников против России

Небензя: Запад пытается затащить страны глобального Юга на саммит в Швейцарии

Коллективный Запад пытается затащить на саммит в Швейцарии страны глобального Юга, чтобы записать их в союзники против России и затем предъявить Москве ультиматум в виде мирного плана президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Затеянное Швейцарией мероприятие именуется авторами "мирной конференцией". Это очередная попытка очковтирательства. Запад всеми доступными средствами старается затащить страны Глобального Юга на антироссийскую "сходку"», — прокомментировал высокопоставленный дипломат.

Ранее посол России в Уругвае Андрей Будаев назвал конференцию по Украине бессмысленной. Дипломат подчеркнул, что саммит в Швейцарии не будет иметь никакого практического результата без участия России. Он добавил, что есть и другие «более интересные» инициативы.