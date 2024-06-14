Посол России в Уругвае Будаев назвал конференцию по Украине бессмысленной

Посол России в Уругвае Андрей Будаев назвал конференцию по Украине бессмысленной. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, саммит в Швейцарии не будет иметь никакого практического результата без участия России. Он добавил, что есть и другие «более интересные» инициативы. Дипломат уточнил, что речь идет о предложениях от Бразилии и Китая».

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко назвал основную цель конференции по украинскому конфликту, которая пройдет в Швейцарии. Он заявил, что саммит по Украине призван поддержать антироссийский психоз на Западе.

12 июня стало известно, что генеральный секретарь ООН Антонину Гутерриш отказался от участия в мирной конференции по Украине. Он объяснил, что у него запланированы другие мероприятия в те дни, когда будет проходить саммит.