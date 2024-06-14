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00:00, 14 июня 2024Мир

Небензя заявил об опасности конфискации российских активов

Небензя призвал международное сообщество выступить против конфискации активов РФ

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Конфискация российских активов может стать опасным прецедентом, мировому сообществу следует выступить против политики США и их союзников. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя, его слова приводит РИА Новости.

В ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН дипломат напомнил, что в апреле в США приняли закон, позволяющий арестовать, конфисковать и передать активы российского Центробанка.

«Этот закон грубо нарушает нормы и принципы международного права об иммунитете государств и их собственности, не говоря о принципах суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела, закрепленных в Уставе ООН», — подчеркнул Небензя.

По его словам, мировому сообществу стоит «подумать дважды», прежде чем решить хранить средства в США или у их союзников.

Ранее стало известно, что представители стран-участниц G7 хотят привлечь Всемирный банк к схеме с предоставлением кредита Украине под залог доходов от замороженных в западных государствах активов России. Банк должен будет сыграть «определенную роль» в выделении доли США в общей сумме стран объединения.

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      Евгений Силаев
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