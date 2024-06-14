Нелепый наряд популярной 52-летней телеведущей подняли на смех в сети

Пользователи сети подняли на смех наряд популярной американской телеведущей и писательницы Терезы Джудиче. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя знаменитость посетила шоу «Смотри, что случилось в прямом эфире» («Watch What Happens Live») в обнажающем тело фиолетовом комбинезоне люксового бренда Mugler и остроносых туфлях серебристого цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что она не стала надевать под изделие нижнее белье.

Подписчики не оценили образ телезвезды и раскритиковали его в комментариях под фото. «Это какая-то шутка? Костюм выглядит ужасно!», «Наряд сморится нелепо, если ты не собиралась в нем на шест», «Пожалуйста, перестань носить одежду своей дочери», «Кажется, тебе нужен новый стилист», «У тебя разве нет дома зеркала в полный рост?» — писали они.

В феврале Тереза Джудиче показала фото в купальнике во время отдыха в Майами-Бич и вызвала споры в сети. Тогда телеведущая предстала перед камерой, лежа на диване у панорамного окна с видом на многоэтажные дома. Она примерила светло-серое бикини, включавшее в себя топ с треугольными чашками и завязками на шее.