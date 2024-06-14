Охранник предприятия пострадал при обстреле российского региона

ВСУ обстреляли Белгородскую область, пострадал охранник предприятия

Охранник коммерческого предприятия в Белгородской области пострадал при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Поселок Томаровка Яковлевского городского округа попал под обстрел ВСУ. В результате обстрела пострадал охранник коммерческого предприятия», — написал глава области.

По его словам, пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу, у него диагностировали осколочное ранение грудной клетки. Его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести.

За ночь над шестью регионами России сбили 87 беспилотников. Средства противовоздушной обороны перехватили 70 дронов над Ростовской областью, по два — над Белгородской и Волгоградской областями, по шесть — над Курской и Воронежской областями, один — над Крымом.