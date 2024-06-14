Оксана Самойлова рассказала о трудности с продажей роскошного особняка со скидкой

Оксана Самойлова сообщила, что они пока не нашли покупателя на их роскошный дом

Блогер и предприниматель, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала, что они пока не нашли покупателя на их роскошный дом в Подмосковье. О трудностях с продажей недвижимости она сообщила на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ, ее слова приводит онлайн-журнал «Страсти».

Изначальная стоимость особняка площадью 750 квадратных метров в поселке Шато-Соверен составляла 200 миллионов рублей, однако затем сумму снизили до 155 миллионов рублей. В нем есть четыре спальни и столько же санузлов и гардеробных, а также просторная гостиная с камином, столовая, кинотеатр, тренажерный зал и хаммам. На участке также есть гостевой дом метражом 250 «квадратов». Уточняется, что недвижимость находится в ипотеке, которую взял Джиган.

Самойлова заявила, что не знает, почему у дома все еще не появился новый хозяин, однако добавила, что с продажей они не торопятся и снижать стоимость в ближайшее время не собираются. «Там адекватная рыночная цена. Ну, мы никуда не спешим. Не купят — сами будем там ягодки кушать», — со смехом отметила Оксана.

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