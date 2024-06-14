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12:35, 14 июня 2024Мир

Орбан назвал контролирующего суд Евросоюза американского миллиардера

Kossuth: Орбан заявил, что суд Евросоюза контролируется миллиардером Соросом

Фото: Marton Monus / Reuters

Суд Евросоюза, наложивший на Будапешт штраф за неисполнение правил по приему мигрантов, напрямую контролируется американским миллиардером Джорджем Соросом. С таким заявлением в эфире радио Kossuth выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Это решение вынес суд Джорджа Сороса. Общеизвестно, что "брюссельский пузырь" полон людей Сороса. Это верно по отношению к Европарламенту, Еврокомиссии и суду», — сказал он.

По словам венгерского премьера, Сорос преследует цель каждый год завозить в Европу до миллиона мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, чтобы «сменить традиционный христианский европейский вид континента».

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что подготовка госпереворота на Украине началась с создания Соросом детских лагерей.

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      Виктория Кондратьева
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