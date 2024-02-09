В Госдуме рассказали о подготовке госпереворота на Украине

В Госдуме рассказали, что Запад готовил госпереворот на Украине с 2000-х годов

Западные страны готовили государственный переворот на Украине с 2000-х годов, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам политика, конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом.

«И самое главное, что к этой цели Киев шел, начиная с 2000-го года, когда Сорос ( Джордж Сорос — американский банкир, миллиардер — прим. "Ленты.ру") и его команда начали создавать на Украине детские лагеря», — добавил он. Депутат считает, что через детей Киев начал «вбивать в мозги нацистскую идеологию».

По мнению Водолацкого, результатом этой работы стали события 2014 года. Жертвами пришедших к власти людей стали бы пророссийские регионы, указал эксперт. Он напомнил, что именно для недопущения этих событий Крым провел референдум и вернулся в состав России, а Донбасс «взялся за оружие».

«Мы пришли на помощь русскому населению, которое проживает на юго-востоке Украины», — подчеркнул политик.

Ранее Путин рассказал, что госпереворот был совершен вооруженной оппозицией при организационной поддержке Центрального разведывательного управления.