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08:02, 14 июня 2024Экономика

Оценена готовность россиян переехать ради работы

Более половины россиян готовы переехать в другой город ради работы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Более половины россиян готовы переехать в другой город ради новой работы. Такие данные приводят в совместном исследовании специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и компании СИБУР. С результатами ознакомилась «Лента.ру».

Сильнее склонны к перемещениям молодые люди в возрасте 25-34 лет — каждый второй из них (54 процента опрошенных) готов к релокации и частым командировкам. Чаще остальных готовы сменить место проживания ради работы управленцы высшего и среднего звена (76 процентов), специалисты из сферы строительства и недвижимости (61 процент), а также производства и сервисного обслуживания (60 процентов). При этом абсолютное большинство (84 процента) респондентов вне зависимости от пола и профессии переехали бы вслед за супругом или супругой.

Сменить город ради работы без дополнительных условий согласны 13 процентов опрошенных россиян. Для них переезд означает не только финансовые выгоды, но и больше возможностей для самореализации (48 процентов), шанс начать новую жизнь (33 процента) и познакомиться с новым интересным регионом (14 процентов).

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40 процентов респондентов вдохновляет возможность участвовать в крупном проекте, требующем переезда. Даже среди изначально не рассматривающих переезд больше трети переменили бы свое решение ради возможности поучаствовать в значимом для страны или отрасли проекте. Мотивацией для них могло бы также послужить лучшее качество городской среды (63 процента), более доступное жилье (40 процентов) и больше возможностей для досуга (39 процентов).

Аналитики также выяснили, что при планировании переезда две трети россиян отдают предпочтение крупным и средним городам, а не миллионникам. Приоритет мегаполисам отдают только 53 процента респондентов, которые заняты в сферах искусства, развлечений и массмедиа.

Ранее 15 процентов опрошенных россиян признались, что мечтают о путешествии и переезде за границу. Более популярными желаниями граждан оказались приобретение жилья (30 процентов) и автомобиля (23 процента).

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      Анна Аверьянова
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