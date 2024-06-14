Палата представителей США решила позаботиться о военных-трансгендерах

В США одобрили закон об оборонной политике с положением о военных-трансгендерах

Палата представителей США одобрила законопроект об оборонной политике, который включает в себя вызывающие разногласия положения, такие как обращение с военными-трансгендерами и право на аборты. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что данные вопросы могут сорвать принятие обязательного закона по оборонному бюджету страны.

Как отмечает издание, версия законопроекта, представленная Палатой представителей, является ежегодной мерой, определяющей политику Пентагона. Она предусматривает рекордные расходы в размере 895 миллиардов долларов, что на 1 процент больше, чем в прошлом году.

«Комитет Сената по вооруженным силам теперь будет работать с Палатой представителей над формированием компромиссной версии Закона о полномочиях национальной обороны на 2025 финансовый год (NDAA)», — говорится в материале.

Ранее Белый дом выступил против поправки Конгресса США в проект оборонного бюджета на 2025 год с запретом гражданам России и Китая посещать объекты производства ядерного оружия. По мнению американской администрации, подобные меры могу ограничить возможности по взаимодействию с китайскими и российскими экспертами в сфере нераспространения ядерного оружия.