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20:48, 11 июня 2024Мир

Белый дом выступил против запрета россиянам посещать ядерные объекты США

Белый дом выступил против запрета гражданам РФ и Китая посещать ядерные объекты

Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

Белый дом выступил против поправки Конгресса США в проект оборонного бюджета на 2025 год с запретом гражданам России и Китая посещать американские лаборатории или объекты производства ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению администрации президента США Джо Байдена подобные запреты могут «существенно ограничить возможности по взаимодействию с китайскими и российскими экспертами в сфере нераспространения биологического, химического и ядерного оружия».

Проверка посетителей лабораторий и ядерных объектов и так рассчитана на проверку потенциальных угроз и защиту конфиденциальной информации, отметили в Белом доме.

Ранее администрация Байдена выступила против идеи Конгресса США запретить обмен данными с Россией в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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      Лина Пивоварова
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