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18:00, 11 июня 2024Мир

Белый дом выступил против предложения Конгресса США по ДСНВ

Белый дом выступил против идеи Конгресса запретить обмен данными с РФ по ДСНВ

Фото: Pxhere

Белый дом выступил против идеи Конгресса США запретить обмен данными с Россией в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает РИА Новости.

7 июня президент США Джо Байден подписал новые указания по условиям применения Вашингтоном ядерного оружия. Специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди объяснил, что увеличение арсенала и повышение уровня боеготовности США в ядерной сфере позволит вернуться к диалогу о контроле над вооружениями с Россией и Китаем. Он добавил, что Вашингтон готов возобновить переговоры с Москвой по ДСНВ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Россия будет реагировать на заявления Соединенных Штатов об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной.

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      Лина Пивоварова
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