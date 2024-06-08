В МИД России рассказали о реакции на увеличение ядерного арсенала США

Захарова: Россия отреагирует по доктрине на увеличение ядерного арсенала США

Россия будет реагировать на заявления США об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Радио Sputnik.

Днем ранее, 7 июня, президент США Джо Байден подписал новые указания по условиям применения Вашингтоном ядерного оружия. По словам старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Праная Вадди, из-за необходимости сдерживания России, Китая и КНДР у США «нет другого выхода», кроме как скорректировать ядерную стратегию.

«Вчера президент все сказал, есть ядерная доктрина. Если будет необходимость в ее доработке, будут внесены коррективы. Есть соответствующие арсеналы. Я думаю, что это была реакция Белого Дома на вопросы их общественности, почему у Штатов этих арсеналов меньше», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что в Вашингтоне «уже не понимают, о чем заявляют и зачем», а также напомнила, что Москва никогда не отказывалась от диалога с другими ядерными державами.

Представитель российского МИД отметила, что Белому Дому следует объявлять о подобных вещах в привязке к своим национальным интересам, а не исходя из сиюминутной политической конъюнктуры. По ее словам, Вашингтон использует связанную с Россией тему для решения внутренних задач, что «указывает на ущербность США».

