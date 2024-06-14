Пассажирку самолета поймали с человеческими останками в багаже

Daily Mail: пассажирка рейса в Австралию положила в багаж органы и попалась

Пограничники поймали пассажирку самолета с человеческими останками в багаже. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту в Новой Зеландии. 30-летняя Джессика Мэннинг должна была вылететь в Австралию, куда собиралась переехать. Именно поэтому пассажирка положила в багаж органы, оставшиеся у нее после трансплантации сердца и печени. Однако при проверке чемоданов Мэннинг попала под внимание сотрудников службы безопасности.

Женщина объяснила, что это ее собственные старые органы, с которыми она не хочет расставаться. Ее допрашивали около часа, опасаясь, что она провезет в Австралию какую-то неизвестную болезнь. Однако вскоре пассажирке разрешили сесть на рейс вместе с сердцем и печенью.

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