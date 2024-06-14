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16:32, 14 июня 2024Мир

Пентагон вновь признал неспособность покрыть нужды Украины в одиночку

Шеф Пентагона Остин призвал союзников США нарастить поставки оружия Украине
Ллойд Остин

Ллойд Остин . Фото: Johanna Geron / Reuters

Союзники Вашингтона должны совместно нарастить усилия по поставкам оружия Украине, конфликт вступил в ключевую стадию. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, сообщает ТАСС.

«Нам необходимо делать больше на этом направлении. Наступил ключевой момент, и Украине необходимо восполнить свои запасы вооружений», — призвал глава американского военного ведомства, предупредив, что следующие поставки в интересах Киева могут потребовать значительного времени, прежде чем запрошенные вооружения окажутся на поле боя.

Ранее стало известно, что министры обороны стран НАТО договорились о плане передачи альянсу управления поставками оружия Украине. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг при этом заявил, что эти действия «не делают НАТО участником конфликта», но они укрепляют поддержку Украины альянсом.

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      Виктория Кондратьева
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