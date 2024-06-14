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15:22, 14 июня 2024Мир

В НАТО договорились о плане поставок оружия Украине

Министры обороны НАТО договорились о плане управления поставками оружия Украине

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Министры обороны стран НАТО договорились о плане передачи альянсу управления поставками оружия Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

«НАТО предоставляет более 99 процентов всей военной поддержки Украине. Поэтому имеет смысл, что альянс берет на себя более значительную роль в этих усилиях», — заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он добавил, что эти действия «не делают НАТО участником конфликта», но они укрепляют поддержку Украины альянсом.

Авторы материала также отмечают, что таким образом НАТО призывает возложить на Европу «большую ответственность» за помощь на фоне неопределенности относительно исхода президентских выборов в США.

Ранее президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности на 10 лет. В тексте документа значится, что договор служит мостом к возможному членству Украины в НАТО.

Однако анонимные источники сообщили The Washigton Post, что в случае переизбрания на пост президента США Дональд Трамп может отменить двустороннее соглашение о безопасности с Украиной. Учитывая, что в предвыборной гонке Трамп опережает Байдена, будущее этого соглашения пока неясно.

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      Дарья Устьянцева
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