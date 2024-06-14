Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:08, 14 июня 2024Мир

Пентагон заверил в отсутствии планов по расширению НАТО

Глава Пентагона Остин: дальнейшего расширения НАТО в ближайшем будущем не будет
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Североатлантический альянс не планирует дальнейшего расширения, в ближайшем будущем таких планов не будет. Об этом заявил глава Пентагона, глава Министерства обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания глав Минобороны стран-членов НАТО, сообщает ТАСС.

«Я не вижу никакого желания или признаков того, что мы будем заниматься расширением в какой-то момент в ближайшем будущем», — подчеркнул глава американского военного ведомства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает план президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине мирным. Он также подчеркнул, что страны Североатлантического альянса продолжат оказывать военную помощь Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отреагировал на мирное предложение России

      Турция сделает заявление о России на мирной конференции по Украине

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Екатерина Варнава опубликовала фото в купальнике

      ФСБ сообщила о восьмилетнем приговоре россиянину за переводы денег террористам

      Переехавшая в российский город семья канадцев выбрала участок для фермы

      Экс-глава отделения по борьбе с коррупцией УМВД Саратова вымогал взятку и был осужден

      Профицит счета текущих операций России начал сокращаться

      Россиянина задержали за посты в соцсетях с призывами к терроризму

      Генерала СК российского региона освободили от должности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше