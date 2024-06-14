Песков связал слова Путина о переговорах по Украине с конференцией в Швейцарии

Песков: инициатива Путина о переговорах связана с конференцией в Швейцарии

Инициатива президента России Владимира Путина о мирных переговорах в том числе связана с конференцией по Украине, которая пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

При этом Песков добавил, что на самом саммите по Украине не будет обсуждаться мирная повестка и настоящие меры по урегулированию конфликта.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что для России является приоритетом выполнение всех целей специальной военной операции (СВО). Однако он подчеркнул, что это возможно через переговорный процесс.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. В частности, Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО.