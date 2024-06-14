Популярная авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

Pegasus Airlines запустила распродажу билетов со скидками

Популярная турецкая авиакомпания Pegasus Airlines запустила распродажу со скидками. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

Так, купить билеты дешевле можно будет с 14 по 17 июня 2024 года, а полететь — с 1 сентября по 24 октября 2024 года. Условие — быть зарегистрированным в программе лояльности BolBol.

Среди международных рейсов, которые участвуют в распродаже, есть также перелет из Москвы в Анкару и Измир за 100 евро (9,5 тысячи рублей).

Ранее аналитики «Авиасейлс» заявили, что можно заметно сэкономить на авиабилетах, покупая их за определенный срок до вылета в зависимости от направления, а также приобретая раздельные билеты для пересадок. Авторы исследования выяснили, что для путешествий по России летом и весной покупать билеты стоит как можно раньше.