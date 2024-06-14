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20:27, 14 июня 2024Путешествия

Популярная авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

Pegasus Airlines запустила распродажу билетов со скидками

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Популярная турецкая авиакомпания Pegasus Airlines запустила распродажу со скидками. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

Так, купить билеты дешевле можно будет с 14 по 17 июня 2024 года, а полететь — с 1 сентября по 24 октября 2024 года. Условие — быть зарегистрированным в программе лояльности BolBol.

Среди международных рейсов, которые участвуют в распродаже, есть также перелет из Москвы в Анкару и Измир за 100 евро (9,5 тысячи рублей).

Ранее аналитики «Авиасейлс» заявили, что можно заметно сэкономить на авиабилетах, покупая их за определенный срок до вылета в зависимости от направления, а также приобретая раздельные билеты для пересадок. Авторы исследования выяснили, что для путешествий по России летом и весной покупать билеты стоит как можно раньше.

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      Марк Успенский
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