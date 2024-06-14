Последствия запрета США предоставлять IT-услуги в России оценили

IT-эксперт Лашин: введение санкций для российского рынка некритично

IT-специалисты оценили последствия запрета США предоставлять IT-услуги в России. В частности, эксперт Ренат Лашин заявил, что введение санкций для российского рынка некритично. Его комментарий публикует «Интерфакс».

Украинские ресурсы распространяют информацию о том, что россиянам якобы запретили использовать все иностранные технологии в IT-сфере.

Лашин отметил, что новые санкции США для российского рынка некритичны. «В России существует собственная технологическая база, у нас есть достойные аналоги этих зарубежных решений, включенные в реестр отечественного ПО», — подчеркнул он.

Эксперт «Корус Консалтинга» Геннадий Тарантасов также считает, что новые санкции США не повлияют на российский бизнес напрямую. По его мнению, с введением этих ограничений американские компании больше не смогут консультировать российский бизнес в области информационных технологий, а российские компании — использовать американские облачные сервисы.

При этом он подчеркнул, что все основные компании по оказанию консалтинговых услуг, такие как Accenture и McKinsey, уже покинули российский рынок. «По сути, для отечественных компаний ничего не меняется», — отметил он.

Новые американские санкции в отношении IT-отрасли не повлияют на гражданский сектор, сообщили также российские эксперты «Ведомостям».

Специалист по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ им. М.В. Ломоносова Тимофей Воронин объяснил, что новые санкции в незначительной мере затронут повседневную жизнь российских граждан.

Новый пакет санкций в большей степени повлияет на технологический сектор, считает IT-эксперт фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Информация о том, что россияне останутся без IT-технологий после новых санкций Минфина США, не получила широкого распространения в российских СМИ. Ряд изданий опубликовали комментарии экспертов, в которых те объяснили, что санкции коснутся бизнеса, но не повлияют на гражданский сектор.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»