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22:26, 14 июня 2024Мир

Послы ЕС согласовали начало переговоров о приеме в Евросоюз Украины и Молдавии

Послы ЕС согласовали начало переговоров о членстве Украины и Молдавии с 25 июня
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Pixabay

Послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали начало переговоров о приеме в блок Украины и Молдавии, об этом сообщило в соцсети X председательство Бельгии в Совете ЕС.

«Послы принципиально договорились о рамках переговоров о вступлении Украины и Молдавии», — говорится в публикации.

Первые межправительственные конференции по членству двух стран будут созваны 25 июня.

7 июня представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро заявила, что Украина выполнила все условия для вступления в Европейский союз (ЕС), и рекомендовала странам объединения начать соответствующие переговоры.

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      Марина Совина
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