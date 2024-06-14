Послы ЕС согласовали начало переговоров о приеме в Евросоюз Украины и Молдавии

Послы ЕС согласовали начало переговоров о членстве Украины и Молдавии с 25 июня

Послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали начало переговоров о приеме в блок Украины и Молдавии, об этом сообщило в соцсети X председательство Бельгии в Совете ЕС.

«Послы принципиально договорились о рамках переговоров о вступлении Украины и Молдавии», — говорится в публикации.

Первые межправительственные конференции по членству двух стран будут созваны 25 июня.

7 июня представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро заявила, что Украина выполнила все условия для вступления в Европейский союз (ЕС), и рекомендовала странам объединения начать соответствующие переговоры.

